Що ти і як знизиш, рішучий ти наш?!

Мене часто звинувачують в упередженості до Гройсмана.

Про це написав сьогодні у Фейсбуці опозиційний політик, екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Давайте спокійно і об’єктивно проаналізуємо, наприклад, ось цю його сентенцію:

«Як тільки ми відмовимося від імпорту, ми відразу ж рішуче знизимо ціни на газ, і не будемо залежати від світової кон’юнктури цін на газ».

1. Отже, прем’єр оголошує про продаж на аукціоні 44-х нафтогазових площ для залучення інвесторів.

— Непогано, давно пора.

Подивимося, як вони прийдуть і буде чергу?!

2. Припустимо, через якийсь час вони реально піднімуть видобуток газу в Україні.

— Теж непогано. Приватні(!!!) компанії можуть це зробити — не знаю, правда, за який термін?!

3. І ось тут починається головне — «ми(!!!) відразу ж (!!!!) рішуче (!!!) знизимо ціни на газ і не будемо залежати від світової кон’юнктури».

— Володя, це ж типу «ринок природного газу».

Що ти і як знизиш, рішучий ти наш?!

І де ти будеш в цей момент, друже?!