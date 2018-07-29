Пасажирами були працівники місцевого університету, які їхали на пікнік.



В Індії загинули 32 людини в результаті падіння автобуса в прірву.

“Автобус вилетів з гірської дороги в прірва в Індії. Загинули 32 людини, ще один пасажир серйозно травмований”, – йдеться в повідомленні.

За словами місцевої поліції, автобус з 33 пасажирами впав у 150-метрову прірву в західному штаті Махараштра в суботу.

У поліції також зазначили, що на гірській дорозі не було огорожі, однак повідомили, що на момент інциденту дорога була мокрою і була погана видимість.

Як повідомляється, пасажирами були працівники місцевого університету, які їхали на пікнік.