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Названо найгірше місце для народження дитини серед розвинених країн

29.07.2018

Названо самое худшее место для рождения ребенка среди развитых странСполучені Штати назвали найнебезпечнішим місцем для народження дітей серед розвинених країн

Дослідження тривало чотири роки: вивчалися пологові відділення лікарень країни, проводилися бесіди з сім’ями, які втратили близьких людей і жінками, яких завдали шкоди під час пологів.

Сполучені Штати назвали найнебезпечнішим місцем для народження дітей серед розвинених країн, дані представлені в розслідуванні видання USA Today.

Дослідження тривало чотири роки: вивчалися пологові відділення лікарень країни, проводилися бесіди з сім’ями, які втратили близьких людей і жінками, яких завдали шкоди під час пологів.

За даними розслідування, щорічно в США більше 50 тисяч матерів отримують серйозні травми під час або після пологів, а 700 жінок помирає.

Американські жінки помирають і страждають із-за травм під час пологів, оскільки лікарні не дотримуються необхідних заходів безпеки.

Повідомляється, що материнська смертність в Сполучених Штатах постійно росте, зараз у США найвищий показник серед розвинених країн.

“Експерти стверджують, що близько 50 відсотків смертей жінок від причин, пов’язаних з пологами, можна було запобігти, якби їм надали кращу медичну допомогу, і це дуже дивно, враховуючи те, що ми є однією з найбагатших країн світу, і ми витрачаємо так багато на медичний догляд. Ми не просто говоримо про жінок, які помирають, ми говоримо про 50 тисяч жінок США, які страждають від травм, які змінюють їхнє життя”, – заявила журналістка USA Today Елісон Янг.

За інформацією журналістки, двома головними причинами смертей і травм, пов’язаних з пологами, є кровотечі і серйозна гіпертонія, вимагає від медичних установ приділяти особливу увагу артеріального тиску і рівня крововтрати пацієнта.

Винятком є Каліфорнія, де лікарні вводять практику, сократившую рівень смертності під час пологів у штаті наполовину. На жаль, за словами Янг, інші лікарні по всій країні повільно роблять кроки по прийняттю тих же заходів.

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