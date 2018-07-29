Сполучені Штати назвали найнебезпечнішим місцем для народження дітей серед розвинених країн



Дослідження тривало чотири роки: вивчалися пологові відділення лікарень країни, проводилися бесіди з сім’ями, які втратили близьких людей і жінками, яких завдали шкоди під час пологів.

Сполучені Штати назвали найнебезпечнішим місцем для народження дітей серед розвинених країн, дані представлені в розслідуванні видання USA Today.

Дослідження тривало чотири роки: вивчалися пологові відділення лікарень країни, проводилися бесіди з сім’ями, які втратили близьких людей і жінками, яких завдали шкоди під час пологів.

За даними розслідування, щорічно в США більше 50 тисяч матерів отримують серйозні травми під час або після пологів, а 700 жінок помирає.

Американські жінки помирають і страждають із-за травм під час пологів, оскільки лікарні не дотримуються необхідних заходів безпеки.

Повідомляється, що материнська смертність в Сполучених Штатах постійно росте, зараз у США найвищий показник серед розвинених країн.

“Експерти стверджують, що близько 50 відсотків смертей жінок від причин, пов’язаних з пологами, можна було запобігти, якби їм надали кращу медичну допомогу, і це дуже дивно, враховуючи те, що ми є однією з найбагатших країн світу, і ми витрачаємо так багато на медичний догляд. Ми не просто говоримо про жінок, які помирають, ми говоримо про 50 тисяч жінок США, які страждають від травм, які змінюють їхнє життя”, – заявила журналістка USA Today Елісон Янг.

За інформацією журналістки, двома головними причинами смертей і травм, пов’язаних з пологами, є кровотечі і серйозна гіпертонія, вимагає від медичних установ приділяти особливу увагу артеріального тиску і рівня крововтрати пацієнта.

Винятком є Каліфорнія, де лікарні вводять практику, сократившую рівень смертності під час пологів у штаті наполовину. На жаль, за словами Янг, інші лікарні по всій країні повільно роблять кроки по прийняттю тих же заходів.