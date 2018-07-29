Тисячі людей зустрічали переможців на пристані в Ліверпулі.



53-річна австралійка, яхтовий шкіпер Венді Так стала першою жінкою в світі, яка перемогла в кругосвітній парусній регаті тривалістю майже рік.

Другою фінішувала яхта 25-річної британки Ніккі Гендерсон.

Тисячі людей зустрічали переможців на пристані в Ліверпулі.

“Я дуже не люблю, коли починають ця розмова про жінок. Я просто роблю свою справу, але пишаюся тим, що ми зробили”, – сказала Венді Так виданню Telegraph.

Майже рік тому 12 яхт вирушили з Ліверпуля в кругосвітню подорож: учасники повинні були подолати шлях у понад 64 тис. кілометрів.

За правилами регати Clipper Round the World Yacht Race, у змаганнях беруть участь команди любителів, однак керувати яхтою повинен професійний шкіпер.

У гонці взяли участь 700 моряків-любителів з різних країн. Майже половина з них не мали взагалі ніякого досвіду управління яхтою і морських походів під вітрилом.

Венді Так і Ніккі Гендерсон в своїх командах були професійними шкиперами.

Вперше регата Clipper Round the World Yacht Race пройшла в 1996 році. З тих пір змагання проводилися кожні два-чотири роки.