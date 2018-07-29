Тому і ненависть до порохоботам зростає від того, що тиражують ідіотизми свого придурочного боса-алкоголіка, «президента світу», який за 4 роки нічого (НІЧОГО!!!) не зробив, щоб ми дійсно викорінили «скотський русский мир» з нашої понівеченої України. Не зробив нічого не тому, що намагається і не виходить, а тому що сам є частиною цього «російського світу».

Медведчук вступив у партію Рабиновича «За життя» і очолить, на прохання Рабиновича, процес возз’єднання братніх і дружніх почуттів з Росією (фашистська держава, визнана Законом України від 20.02.18 країною-агресором).

Таку інформацію повідомила сьогодні вранці в Фейсбуці громадська активістка Ліза Богуцька.

У когось є питання?

Лютий пі-дець!

Такої активної реклами Медведчука і дружби з окупантом ще не було.

Це що ж? Треба визнати війну, як просто утилізацію і злив в унітаз непотрібного патріотизму? Тисяч життів? Десятків тисяч скалічених доль?

А цей блядский цирк вчора зі щасливою пикою гаранта на чолі Ходи з хрестами, державними прапорами та вишиванками — це не таке ж мракобісся, яке ми спостерігаємо в росії до дня перемоги?

Це все до чого?

До чого православної Ході Державні прапори, якщо у нас Церква відокремлена від Держави?

Позавчора мракобісся з ряженными черницями і попами, вчора ще й з нашими прапорами….

Медведчук, кум путіна, очолить партію і швидше за все ще й піде на вибори президента.

Це жах.

Господи! Коли це закінчиться?

Тільки вчора думала про те, що все має свій початок і свій кінець. Згадала, як колись мені було до відчаю гидко дивитися, як Ющенко заламує руки, розповідаючи, що Тимошенко набралася кредитів, як сучка бліх. Потім огидно було дивитися на Януковича і його Люсю «батя, я намагаюся». Потім до блювоти гидко було дивитися і слухати п’ятничні виступу Яценюка. Тепер Порошенко викликає не меншу огиду, і він теж набрався кредитів, як сучка бліх, і Марина «батя я намагаюся» може і плавати брасом, сперечатися басом, дрова рубати, і як це все заї……

Друзі, ви давно просите мене, щоб я ні в якому разі не матюкалася, мовляв не можна говорити про президентські амбіції і допускати нецензурну лайку.

Але скажіть, як весь цей непотреб можна описати літературно? Як з нами поводяться, так я й описую.

Але ось, що і радує і засмучує одномоментно.

Я вже тут згадала і Яценюка і Ющенка і Януковича…

Де вони?

Їх немає.

Або вони на лавці запасних?

З приводу Зіновійовича: а пам’ятаєте, був такий моральний урод — Вадік Колесніченко? Гордовитий завжди, що павук. Де він? Спився? Ні?

Тішить те, що все проходить.

Мине і це.

Засмучує те, що змінюються обличчя в журналі. А журнал все той же. І головний редактор залишається колишнім.

Невже ми ніколи не виберемо того, хто зможе сказати путіну, як мінімум «ні»?

Правда, після запущеної мною Петиції щодо визнання путіна військовим злочинцем, ні один наш політик її не підтримав. ЖОДЕН!

Ні Порошенко, ні Гриценко, ні Тимошенко, ні, зрозуміло, Рабинович, ні, звичайно ж, Бойко, ні тріпло Ляшко, ні «нове обличчя в політиці» Богословська, ні, ні, ні…

НІХТО! Не визнає путіна військовим злочинцем.

Крім Михайла Саакашвілі і Давида Сакварелідзе.

Тому і на будь-яке питання про Навального путін відразу перемикається на Саакашвілі.

Тому і заходить на велику політичну арену в Україні Медведчук.

Тому і руки опускаються. Тому і ненависть до порохоботам зростає від того, що тиражують ідіотизми свого придурочного боса-алкоголіка, «президента світу», який за 4 роки нічого (НІЧОГО!!!) не зробив, щоб ми дійсно викорінили «скотський русский мир» з нашої понівеченої України.

Не зробив нічого не тому, що намагається і не виходить, а тому що сам є частиною цього «російського світу». Тільки гібридної частиною. У вишиванці, з Державним прапором, хрестом на пузі і гаслом «Слава Україні».