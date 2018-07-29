Італія не планує референдуму щодо виходу з Єврозони



Уряд Італії не буде домагатися проведення референдуму про вихід країни з Єврозони. Про це в інтерв’ю Corriere della Sera повідомив віце-прем’єр Італії і лідер партії “Рух 5 зірок” Луїджі Ді Майо.

“Цей уряд не буде домагатися цього (референдуму про вихід з Єврозони – ред.)”, – повідомив він.

Ді Майо також додав, що уряд має “чутливість” до такого референдуму, однак, така ініціатива не є частиною коаліційної угоди між “Рухом 5 зірок” і “Лігою Півночі”.

Відзначається, що засновник партії “Рух 5 зірок” Беппе Грілло на цьому тижні заявив, що Італія повинна мати “План Б” для виходу з Єврозони, якщо погіршаться економічні умови країні. Він також зазначив, що італійці повинні проголосувати на референдумі, щоб зрозуміти, чи хоче більшість з них відмовитися від євро.

Як повідомляє Reuters, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте і міністр Економіки Джіованні Тріо також заявляли про те, що уряд не має планів щодо проведення референдуму про вихід країни з Єврозони.