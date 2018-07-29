Коротше, що я зрозумів – ціну на газ Гройсман не втримає.
І все, що він намагається зараз зробити – перекласти відповідальність на когось іншого.
І когось іншого поставити в позу перед опалювальним сезоном.
Але, крім Петра – не на кого, а Петро не дасться.
Збільшиться і ціна на газ і тарифи на тепло.
Зараз ряд штатних агітаторів-пропагандистів нам з вами все це обгрунтують і растлумачат – «я підніму вам ціну, щоб вас не збанкрутувати!»
Тепер по суті – це було неминуче.
Але основне звинувачення в одному– за чотири роки крім балачок про реформи в плані підготовки до цього не зроблено практично нічого!
І це факт – демагоги і базіки від «Рошену».