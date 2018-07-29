Влада відправили рятувальні команди на місце падіння.

Чотири людини загинули в результаті падіння легкомоторного літака, що врізався в вершину льодовика в швейцарських Альпах.

За інформацією поліції, літак впав на висоті 3300 метрів над рівнем моря в районі перевалу Дунанд в південному кантоні Вале.

Повідомляється, що це був чотиримісний літак французького виробництва, який вилетів з аеропорту міста Сьон “для прогулянкового польоту”.

Отримавши попередження, влада відправили рятувальні команди на місце падіння, які знайшли тіла пілота і трьох пасажирів.

Обставини аварії наразі невідомі, жертви ще не були офіційно ідентифіковані.