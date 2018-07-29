Президент США заявив, що деякі мігранти використовують дітей для «зловісних цілей».

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність закрити уряд власної країни через міграційного законодавства.

«Я готовий призупинити роботу уряду, у разі якщо демократи не проголосують за безпеку на кордонах, включаючи будівництво стіни!» — написав американський лідер в Twitter.

За словами Трампа, зокрема, необхідно позбутися практики видачі громадянства через лотереї.

«Нам варто нарешті перейти до міграційної системи, заснованої на заслугах! Нам потрібні великі люди, які приїжджають в нашу країну», — закликав Трамп.

Раніше 29 липня президент США заявив, що деякі мігранти використовують дітей для «зловісних цілей». Крім того, він назвав американське міграційне законодавство найбезглуздішим у світі.

На його думку, нелегальних мігрантів потрібно висилати негайно, а не після багаторічних юридичних розглядів. 27 липня Трамп назвав некомпетентними членів Демократичної партії, які борються за відкриття державного кордону.