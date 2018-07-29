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Трамп погрожує заблокувати роботу уряду

29.07.2018

Трамп угрожает заблокировать работу правительства Президент США заявив, що деякі мігранти використовують дітей для «зловісних цілей».

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність закрити уряд власної країни через міграційного законодавства.

«Я готовий призупинити роботу уряду, у разі якщо демократи не проголосують за безпеку на кордонах, включаючи будівництво стіни!» — написав американський лідер в Twitter.

За словами Трампа, зокрема, необхідно позбутися практики видачі громадянства через лотереї.

«Нам варто нарешті перейти до міграційної системи, заснованої на заслугах! Нам потрібні великі люди, які приїжджають в нашу країну», — закликав Трамп.

Раніше 29 липня президент США заявив, що деякі мігранти використовують дітей для «зловісних цілей». Крім того, він назвав американське міграційне законодавство найбезглуздішим у світі.

На його думку, нелегальних мігрантів потрібно висилати негайно, а не після багаторічних юридичних розглядів. 27 липня Трамп назвав некомпетентними членів Демократичної партії, які борються за відкриття державного кордону.

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