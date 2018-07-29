У червні найвища середня зарплата зафіксована в Донецькій області, її розмір досяг 9774 гривень.

Про це 29 липня повідомила прес-служба Мінекономрозвитку і торгівлі України в Facebook.

“Найвища середня заробітна плата за регіонами у червні: Донецька область – 9774 грн, Київська область – 9481 грн, Дніпропетровська область – 9065 грн”, – зазначили у відомстві. Середня номінальна заробітна плата в Україні за червень склала 9141 грн – це в 2,5 рази більше “мінімалки” і на 24,2% більше торішніх показників червня, повідомили у відомстві.

“Статистика свідчить, що більше всього в Україні платять працівникам фармацевтики, фінансових і страхових напрямів, а також у сферах ІТ і телекомунікацій”, – додали в Мінекономрозвитку.