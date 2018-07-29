Туреччина знаходиться серед країн Великої двадцятки.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав лідерів країн БРІКС прийняти його країну в групу.

Його заява прозвучала на прес-конференції в Йоганнесбурзі 27 липня, повідомляє Hurriyet Daily News у неділю, 29 липня.

“Якщо ви нас візьмете, то групу будуть називати БРИКСТ, що я сказав”, – зазначив Ердоган.

За його словами, лідери країн, що входять у групу, прийняли його пропозицію тепло.

“Особливо Китай сказав, що він виступає за розширення. Я побачив, що вони розглядають можливість участі інших країн у своїй групі. Вони не виступають проти цього”, – сказав Ердоган.

Ердоган нагадав, що Туреччина знаходиться серед країн Великої двадцятки.

“Хотілося б, щоб вони зробили необхідні кроки, щоб ми стали частиною групи і зайняли своє місце в БРІКС”, – підкреслив президент Туреччини.

Група БРІКС була заснована в 2006 році. До неї входять п’ять країн: Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка.