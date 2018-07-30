Невідомі заштовхали Аксая в мікроавтобус.

Турецького педагога в Монголії викрали на цьому тижні і планували вивезти з країни, але місцеві влади завадили цьому.

“Це останній з епізодів глобальної кампанії президента Туреччини із захоплення підозрюваних союзників священнослужителя, якого звинувачують у змові з метою спроби перевороту 2016 року”, – зазначає видання.

Педагог Вейсель Аксай керує мережею міжнародних шкіл, пов’язаних з турецьким проповідником Фетхуллахом Гюлен, якого Анкара звинувачує в організації перевороту.

Туреччина стверджує, що вона проводитть екстрадиції підозрюваних соратників Гюлена тільки з дозволу відповідних іноземних урядів. Але справа Аксая, який живе в Монголії майже 25 років, здається, ставить під сумнів це твердження.

У п’ятницю вранці невідомі заштовхали Аксая в мікроавтобус біля його будинку в столиці Улан-Баторі.

Колега Аксая, генеральний директор монгольського фонду, який керує монголо-турецької школи, зазначив, що монгольські поліцейські повідомили йому, що автомобіль мав підроблені номерні знаки, а всередині було три людини в масках.