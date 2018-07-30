Ліквідовані бойовики належали до терористичної організації.

На північному сході Нігерії ліквідовані 16 бойовиків терористичного угрупування “Боко харам”.

Як передає Анадолу, про це повідомив журналістам представник штабу операції “Лафия Доул” Оньема Нуачуку, спецоперація проводилася в регіоні Монгуно провінції Борно.

За його словами, військовим вдалося захопити велику кількість зброї і боєприпасів, що належали терористам.

Угрупування “Боко Харам” активно діє на території Нігерії з 2002 року. У 2009 році після смерті лідера угруповання Мухаммеда Юсуфа “Боко Харам” ініціювала в країні масштабні заворушення. В результаті загинули 17 тисяч осіб.