Здійснити план втечі допомогла озброєна група.

Близько 160 ув’язнених здійснили втечу з в’язниці в Північно-Західному регіоні Камеруну.

Втеча була здійснена в ніч на 29 липня. За словами префекта департаменту Ндо-Кетунджиа Вільяма Эмвуту Мбиты, ув’язненим вдалося прорватися через тюремні ворота і підпалити будівлю в’язниці.

Уточнюється, що в здійсненні плану втікачем допомогла озброєна група. На даний момент ведеться операція з упіймання втікачів. Така масова втеча ув’язнених вдався вперше з кінця 2016 року.