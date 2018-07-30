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У Камеруні відбувся зухвалий масова втеча з в’язниці

30.07.2018

В Камеруне состоялся дерзкий массовый побег из тюрьмы Здійснити план втечі допомогла озброєна група.

Близько 160 ув’язнених здійснили втечу з в’язниці в Північно-Західному регіоні Камеруну.

Втеча була здійснена в ніч на 29 липня. За словами префекта департаменту Ндо-Кетунджиа Вільяма Эмвуту Мбиты, ув’язненим вдалося прорватися через тюремні ворота і підпалити будівлю в’язниці.

Уточнюється, що в здійсненні плану втікачем допомогла озброєна група. На даний момент ведеться операція з упіймання втікачів. Така масова втеча ув’язнених вдався вперше з кінця 2016 року.

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