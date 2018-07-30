Ціна зміниться через введення нових мит.

Coca-Cola має намір підвищити вартість своїх напоїв з-за введених президентом США Дональдом Трампом ввізних мит на алюміній.

Справа в тому, що з цього металу виготовляють банки для напоїв. Про плани компанії заявив генеральний директор Coca-Cola Джеймс Квінсі.

Квінсі підкреслив, що подібна практика для Coca-Cola в середині року є “досить незвичайної”.

“Але вартість сталі і алюмінію зростає. Зростає і ціна праці”, – зазначив Квінсі.

Коли саме відбудеться підвищення цін і на скільки зросте вартість напою, Квінсі не уточнив.

Також поки невідомо, чи стосуватиметься це рішення зарубіжних ринків торкнеться тільки США.