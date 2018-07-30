Перевізникам та власникам автопарків представники влади, силових структур, чиновники рекомендують не робити маршрути до Києва 27 липня, заявили в УПЦ (МП).

“На жаль, вже є достатньо тривожні повідомлення та інформація про те, що в деяких регіонах штучно блокується можливість для транспортування віруючих людей до Києва для участі в хресній ході. Зокрема, надходить інформація із Житомирської області, з Одеси та інших регіонів про те, що перевізникам та власникам автопарків деякі представники влади, силових структур, чиновники рекомендують не робити маршрути до Києва саме 27 липня”, – розповів керівник прес-служби УПЦ (МП), архієпископ Климент на прес-конференції в Києві.

У свою чергу заступник голови відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ (МП), протоієрей Микола Данилевич розкритикував представників державних органів за те, що вони одночасно перешкоджають тому, щоб парафіяни УПЦ (МП) приїхали для участі в хресній ході, і сприяють в організації аналогічних заходів УПЦ КП.

“Надаються безкоштовні автобуси, заброньовані цілі залізничні вагони. Причому приїжджає багато людей, які не мають відношення до церкви. Не потрібно везти в Київ статистів і створювати “потьомкінські села”, щоб показати Константинопольському патріархові, що нібито є мільйони віруючих, які виступають, скажемо там, за автокефалію. Я знаю, що патріарх Варфоломій знайомий з цією інформацією”, – зазначив він.

Представник УПЦ (МП) нагадав, що в попередні роки на хресний хід приїжджали паломники з Білорусі, Росії, Польщі, Румунії, Молдови, вони прибували в Київ самостійно і їх ніхто не організовував.

“Очевидно, так само буде і в цьому році”, – додав він.

Данилевич повідомив, що на заходи з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі були запрошені 14 інших помісних православних церков. За його словами, прибудуть делегації Константинопольського, Олександрійського, Єрусалимського патріархатів, Грузинської православної церкви, Сербської, Румунської, Болгарської, Кіпрської, Албанської, Польської православних церков, Православної церкви Чеських земель і Словаччини, а також Православної церкви в Америці.