В. о. Міністра охорони здоров’я Уляна Супрун порадила українцям їсти менше шоколаду і більше бігати.

Таким чином, Уляна Супрун вважає, що, якщо українці почнуть більше бігати і обмежувати калорійність своєї їжі, то продуктивність їх праці буде підвищуватися. В. о. Міністра охорони здоров’я стверджує, що той факт, що шоколад і тістечка покращує працездатність, є міфом.

У той же час, користувачів мережі обурило таке заява Уляни Супрун. Вони нагадали їй, що солодощі необхідні для підвищення рівня ендорфіну в крові. Крім того, вони називають її слова «ударом нижче пояса» для населення країни.

Деякі з блогерів пишуть, що їм дуже приємно їсти шоколад, читаючи заяву Уляни Супрун.