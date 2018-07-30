Ватажок “ДНР” Олександр Захарченко отримав вогнепальне поранення від своїх же терористів під Горлівкою.

Як повідомила військовослужбовець Збройних сил України Вікторія Руденко на своїй сторінці у Facebook, інцидент стався більше двох тижнів тому.

Тоді один з терористів “завинив” на передовій, з-за чого за ним приїхали дві машини “правоохоронців ДНР”, щоб заарештувати. Проте він разом зі своїм товаришем чинив опір, в результаті чого загинуло четверо людей і ще троє отримали поранення.

“Так от, як виявилося, в однієї з машин був сам курячий генерал Захарченко… А наркомани, які не здалися без бою, викрали з “потоку” партію наркоти і грошей, тому він і приїхав, щоб особисто бути присутнім при поверненні втраченого. Але отримав від своїх же макак кулю в зад і був вивезений до Московії”, – написала Руденко.

Вона повідомила, що Захарченко вже прооперували і він повернувся в Донецьк на милицях. “Живучий курячих справ майстер, але на дупі вже немає живого місця”, – додала військовослужбовець.