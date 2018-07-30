На похороні посилять заходи безпеки.

У понеділок, 30 липня, в британському Солсбері відбудеться прощання з 44-річною матір’ю трьох дітей Дон Стерджесс, яка померла в результаті отруєння нервово-паралітичним речовиною “Новачок” у Еймсбері.

Передбачені спеціальні заходи, щоб запобігти можливий вплив реагенту на тих, хто прийшов попрощатися із загиблою.

Зокрема, як розповів вікарій Салисберийской єпархії Філіп Бромили, на похороні не буде носильників: труна буде вже стояти на місці, коли рідні прийдуть попрощатися з Дон. “У сім’ї буде 15 хвилин тиші з труною”, – сказав він.

Він також сказав, що, за його інформацією, сторонні люди не будуть допущені на прощання.

45-річний партнер загиблої Чарлі Роулі, який також отруївся речовиною, сказав: “Я думаю, що вона заслуговує на все, вона заслуговує набагато більшого”.

Брат Чарлі Роулі Метью також зазначив, що Дон Стерджесс була дійсно прекрасним людиною, і у неї було багато друзів, які дбали про неї.

Як відомо, пара була знайдена без свідомості в суботу 30 червня у Еймсбері неподалік від Солсбері. Поліція підтвердила, що вони піддалися впливу нервово-паралітичної речовини “Новачок”.

Стерджесс померла 8 липня, в той час як Роулі все ще перебував у критичному стані в районній лікарні Солсбері.

Роулі, після виходу з коми, розповів, що знайшов запечатану пляшку і, вважаючи, що це духи, віддав Дон. Вона брызгнула рідина на зап’ястя.

45-річний чоловік сказав, що не може згадати, де він знайшов коробку з духами, але додав, що вони «виглядали дорогими».

В Організації по забороні хімічної зброї прийшли до висновку, що влада Великобританії правильно ідентифікували речовину, яким був отруєний Скрипаль і його дочка Юлія, і підтвердили російське походження “Новачка”