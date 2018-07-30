Пост Насіння Кабакаєва. Публікуємо мовою оригіналу:

Медведчук вступив у партію Рабиновича. Сказати, що у мене шок не сказати нічого.

До цього до мене доходили чутки, що хтось з кимось домовився і це буде технічна партія, тепер сумніви розвіялися.

5 колона впевнено хоче повернутися до влади. Зараз буде розроблена програма по поверненню Донбасу, порятунку Криму і виведення України з економічної кризи». Будуть говорити, що домовитися з РФ можна і потрібно повернути світ в Україну.

Нічого хорошого нас не чекає. Росія в особі кума Путіна Медведчука буде задіяти всі ресурси по дестабілізації ситуації. Мріючи повернути владу і гроші, вони будуть підкуповувати виборців, політиків, бізнесменів, правоохоронні структури. Вони будуть спекулювати на темі війни і полонених. Росія дасть їм мільйони доларів, тільки щоб вони зайшли в парламент.

Медведчук повинен не допустити вступу України в ЄС і НАТО.

Нас чекає дуже складний політичний рік, перед виборами в президенти і в ВР. Ми не повинні допустити цих виродків до влади.