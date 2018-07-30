Це означає, що ти благословив злодійство? Це означає, що ти благословив злидні українського народу, його хвороби і поневіряння по чужих краях у пошуках заробітку?

Церква ще ніколи не була така далека від Бога, як зараз. Ні, мова йде не тільки про православ’я, мова йде практично про всіх деномінаціях. Мова йде про поклоніння Кесареві, а не Духу. Мова йде про те, що церква, забувши Бога і Любов, бере участь у війнах, благословляє знаряддя винищення, веде підривну роботу на території інших держав, бреше, збагачується і раболепствует перед вождями і диктаторами. Церква роз’єднує людей, нацьковуючи віруючих один на одного, церква розтліває уми і душі. Попи і кардинали псуються і спокушають дітей і підлітків. За всі попередні століття, з тих пір, як по Європі прокотилася Інквізиція, а Тата займалися обжерливістю і перелюбством, Інститут церкви досяг успіху в усьому, крім свого єдиного божественного призначення – направити на шлях істинний паству, до якої Христос доторкнувся своєю любов’ю, прищепивши їй терпіння, милосердя, віру, надію і любов. Все це – православні цінності. Де вони?

Минулої п’ятниці у центрі Києва пройшли воїни православного «джихаду» Московського Патріархату. Звезені на автобусах православні кріпаки, волочили за руки блідих дітей, баби в довгих спідницях і хустках на головах, згиналися під вагою ікон, болтавшихся на мотузках на їх шиях. Кріпаки з усієї України і 200 міцних хлопців з ДНР. Скільки міцних хлопців з різних російських силових відомств розчинилося серед цього середньовічного воїнства, порахувати неможливо. ФСБУ це не хвилює, що ж стосується «нової» поліції, в кількості 5 тис. штук, вони цей «джихад» охороняли.

Екскурсію православних кріпаків у столиці організували попи спільно з сучасними рабовласниками — Новинським, Шуфричем, Бойко, Литвиним та … та, невже? – Добкіним. Саме ці російські господинчики з українськими паспортами відчепили на ікони і прогулянку своїх підопічних у столицю. Вони йшли в сучасних костюмах від італійських кравців, а за їх спинами текло середньовічне людське море. Принижене, убоге, бездумне, бездушне. Людський матеріал, який не має поняття про те, що світ збирається зробити усвідомлений стрибок у бік свого кінця, остаточно віддавшись у владу цифри і армії роботів. Для цих людей з іконами, болтавшимися на їх спітнілих шиях, кінець світу буде безболісним. Пережовані кремлівської ідеології, яку, замість слова Божого, їм втовкмачують російські попи, вони залишилися десь там, у кривавій імлі минулих століть. Але російські емісари, які влаштувалися в Україні крепостниками, промисловцями і депутатами, в будь-який момент можуть пробудити цю середньовічну натовп від сплячки і влаштувати нам всім громадянську війну, про яку так мріє кремлівський карлик. Путінський емісар Новинський заявив про це відкрито. На Донбасі громадянська війна не прокотила, так хоч тепер розгориться, коли Українська церква отримає автокефалію і канонізацію. Тоді православні кріпаки візьмуться за сокири. Тоді вони почнуть кричати про Росію і махати триколорами. Тоді їм дозволять продемонструвати всі свої християнські чесноти, тоді їх господарі стримувати їх вже не будуть.

Що їм треба в Україні? Якого Бога вони хочуть почитати саме на нашій землі? Того, якого у них немає! Без нашого граду Києва, без нашого князя Володимира, без хрещення нашої Русі, у них залишиться історія, яка починається лісами, болотами і Ордою, спалившей великий Києва у 1482 році. У них залишиться історія, яка закінчиться розвалом імперії в третій раз – імперії не лише світського, а й церковного. Росія перестане бути найбільшою православною автокефальною церквою у світі. Цього не можна допустити, тому Росія через своїх емісарів, попов і армію православних кріпаків буде битися за Україну, а, отже, і за своє володіння чужою історією.

Перейдемо тепер до УПЦ КП. Ми всі боремося за те, щоб Київський Патріархат був, нарешті, канонізований і став врівень з іншими православними церквами і, насамперед, з Московським Патріархатом в Україні, перетворивши його просто в екзархію. Ми всі сподіваємося, що відразу ж після того, як КП отримає Указ Вселенського патріарха, почнеться вигнання московських попів якщо не з нашої землі, то, хоча б, з наших історичних святинь. Але здійсняться наші мрії і надії?

У суботу, 28 липня, в Києві пройшов Хресний хід, організований КП. Людей було багато. Але, крім людей, в перших рядах на святі Хрещення стояли всім нам добре знайомі нелюди. Мені б хотілося запитати божого людини Філарета, як можна було привести до Бога такого, як Порошенко, і його свиту? Як можна було, славлячи Христа, стояти пліч-о-пліч з злодієм, зрадником і вбивцею?! Що це означає? Це означає, що ти не віриш ні в одну із заповідей того, чиїм посланником серед людей ти себе призначив? Це означає, що Його вчення для тебе просто фіговий листок, яким ти прикриваєш свою відсутність святості? Це означає, що ти благословив злодійство? Це означає, що ти благословив злидні українського народу, його хвороби і поневіряння по чужих краях у пошуках заробітку? Все просто. Віра – справа чисте ясне і просте. Релігія – справа заплутана, казуїстичне і криваве. Так чому тоді КП відрізняється від МП?

Відповідь на це запитання нам дасть сам Порошенко. Хто він такий? Позбавивши Саакашвілі громадянства і вигнавши його з України силою, в буквальному сенсі, тягнучи за волосся, Петро Олексійович зберігає громадянство всім путінським емісарам. Порошенко зберігає не лише їх українські паспорти, але і їх лежбища в Україні, оберігаючи їх доходи і їх діяльність, спрямовану на підрив дихаючого на ладан світу в Україні. У цьому весь Порошенко: на словах він веде нас до Європи, але організованої ним же самим мега-корупцією, вирила глибокий рів між Україною і Європою. На словах він хоче припинення війни, але на ділі, він підтримує путінських емісарів, готових будь-якої хвилини занурити не тільки схід, а й всю країну пожежа нової, на цей раз, громадянської війни. Петру Алексеичу будь-яка війна вигідна! Вона утримає його у кріслі недоторканного злодія. І ось наша, українська церква, знехтувавши невтручання, сподівається на те, що президент добуде їй томос, як вже здобув для нас безвиз з чашкою кави на вихідних у Відні. Порошенко до канонізації не мав і не буде мати ніякого відношення, але КП з задоволенням позичить йому цю «перемогу» для його передвиборної кампанії. Ось так, рука об руку йдуть церква і влада. Йдуть без Бога, а, отже, без любові і моралі.

Де ж народ в цьому православно-диявольському шабаші? Крім статистів, яка роль буде відведена нам? Чи здатні ми ще розпізнати Бога і зрозуміємо його знаки? Чи ми вже невиліковно хворі православ’ям головного мозку?

Чи помітили ви, що проти нас вже давно ведеться психологічна війна? Ми не в змозі підрахувати втрати в цій війні, тому що не усвідомлюємо, що є її учасниками. Адже багатьом з нас вже змінили сприйняття до такої міри, що ми не можемо розібратися в потоці інформації, проаналізувати її, прийти до розумних висновків, захистити себе і своїх дітей, на яких влаштовують сафарі на дорогах. Скільки разів ми питали один у одного в ФБ – чому ми до такої міри здеморалізовані? Чому спимо і не можемо прокинутися? Багато хто вже зазомбовані до такої міри, що не можуть реагувати на правду, явно вважаючи її брехнею. Ті, що вижили в м’ясорубці психологічної війни журналісти, яких залишилися одиниці, щодня розповідають нам про злочини президента Порошенко і його кліки, але на нас ці злочини не справляють ніякого враження! Ми не реагуємо на те, що Інститут церкви відвернувся від Бога.

Чому? Тому що ми самі відмовилися від Бога! Ми, задовольняючись підміною Бога попами, цілуємо їм руки. Нам, жертвам психологічної війни, так легше. Прийшовши до Бога, нам треба діставати з кишені нашу совість, що означає незгоду, неприйняття і протест проти того, що діється у нас перед очима. Прийшовши до попів з ковбасою на Великдень, ми, в черговий раз утершись від попівської «святої» води, будемо проводити наші дні в очікуванні тих крихт, що впадуть зі столу жирують на наших бідах, злодіїв і вбивць. Саме тих злодіїв і вбивць, яких попи благословлять першими під час церковних свят. Ось коло і замкнулося.

Система не тільки приросла до наших кісток і м’яса, вона зігнула нас, а деморалізація завершила наш портрет «людини без реакцій». Найстрашніше те, що такий «людина без реакцій» не може розпізнати насувається небезпека. Церква і влада, взявшись за руки, стоячи пліч-о-пліч на святі Хрещення, допомагають і підтримують один одного у збереженні впливу на наші мізки, гаманці і душі… Саме так знищуються народи.

Цю статтю я хочу закінчити молитвою, зверненою до Бога. Хай пошле він нам того чи ту, героя або священика, натовп або поодинці, хто вирве систему з нашої плоті і нашої свідомості. Я молю Бога про те, щоб ми впізнали цього чоловіка і пішли за ним. Нехай полуда впаде з наших очей і з наших душ. Нехай Господь зробить чудо, змусивши нас зберегти нашу землю для своїх нащадків. Нехай відверне нас від злодіїв і вічних крихт і цих столів, змусивши повірити в себе і знову в Нього…

Амінь.