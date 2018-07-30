В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун і її команда руйнують українську медицину замість того, щоб реформувати її.

“Театр абсурду в українському виконанні. Незабаром, мабуть, закінчиться це дійство під назвою “Реформа руйнівників”, і вся ця демагогія і жорсткий популізм підуть у небуття… і прийде осмислення того, що сталося… Кому-то доведеться відновлювати зруйноване. Збирати каміння”, – зазначив відомий дисидент, лікар-психіатр Семен Глузман, повідомляє “Медпросвіта”

Він зазначив, що один з європейських дипломатів у неофіційній обстановці назвав соратників Уляни Супрун в Моз “командою парамедиків”.

“Пані Супрун з її жахливою командою боролися не з архаїчними інститутами радянських і післярадянських часів, а з начинавшимися процесами модернізації системи”, – підкреслив Він.

Крім того, за його словами, Супрун і Ко не вміють вести професійну дискусію, займаються демагогією і йдуть з аудиторій, де з ними не погоджуються.

Дисидент також звернув увагу на те, що за останній час Моз очолювали іноземні фахівці, що принизливо для країни з таким кадровим потенціалом.

“Нас позбавляють майбутнього. Народ, який не має ефективної системи громадської охорони здоров’я, приречений. І справа тут зовсім не в грошах. Їх, насправді, в системі достатньо. Але ні Порошенко, ні пан Гройсман в цій системі не лікуються. А це і є основна причина нашої триває трагедії”, – додав він.