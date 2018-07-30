«В Україні зростає майже 2000 видів шапинкових грибів. З них вважаються їстівними не більше 500. Якщо ви збираєтеся в похід за грибами чи шукаєте інгредієнти для нового рецепту, будьте дуже обережні. Краще відмовитися від вживання дикорослих грибів, замінивши їх грибами, які вирощують штучно, підлягають контролю і продаються в торговій мережі. Не купуйте гриби на стихійних ринках », – написала Супрун.

Якщо все ж пішли по гриби — уважно оглядайте їх: звертайте увагу на колір капелюшка, губки, ніжки. Збирайте тільки добре знайомі вам гриби. При щонайменшому сумніві відразу викиньте гриб, не залишаючи його поруч з іншими.

Не беріть занадто молоді чи старі гриби — їх легко сплутати з отруйними.

Не збирайте гриби поблизу трас, підприємств, забруднених територій: гриби вбирають в себе широкий спектр отруйних речовин, у тому числі важкі метали. Не збирайте гриби в посушливу погоду: в цей час гриб пересихає, віддаючи воду і збільшуючи концентрацію токсинів.

Не куштуйте сирі гриби. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби: всі сумнівні слід викинути.

Готувати гриби потрібно в першу добу після збору і варити щонайменше три рази в свіжою підсоленій воді не менше 30 хвилин”, — рекомендує чиновник.