Зустріч кабінетів міністрів Естонії і Латвії відбудеться у Ризі.

21 серпня уряду Естонії і Латвії проведуть у Ризі перше в історії спільне засідання, естонська сторона пообіцяла, що в засіданні візьмуть участь всі члени Кабінету міністрів.

Як пояснила радник з друку естонського уряду Маріанна Судакова, спільним засіданням уряду Естонії і Латвії хочуть відзначити сторіччя державності двох країн.

“Зараз сторони обговорюють тематику засідання. Точніше про його порядку денного та програму ми заздалегідь повідомимо ще до засідання “, – сказала вона.

Таке ж спільне засідання, присвячене сторіччю державності своїх країн, провели 7 травня в Таллінні уряду Естонії та Фінляндії. Його учасники обговорили питання міждержавного співробітництва по створенню нових цифрових сполук у сфері культури і освіти, а також стабільного економічного розвитку в ЄС.