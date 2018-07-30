Мігранти прямували на острів Лесбос.

В Егейському морі затонув надувний човен, в якому знаходилися 16 осіб, шестеро з них загинули.

Інцидент стався у ніч на 29 липня біля берегів району Авалик поблизу острова Чиплак. В надувному човні знаходилися також жінки і діти – всі громадяни Туреччини.

Загинули шість осіб, одна людина зникла безвісти, дев’ять врятовані співробітниками сил Служби берегової охорони Туреччини. До рятувальних робіт також було залучено гелікоптер.

Видання стверджує, що на човні перебували члени руху Фетуллаха Гюлена, які намагалися втекти на грецький острів Лесбос.

Як відомо, Туреччина звинувачує Гюлена і його організацію FETO в організації спроби державного перевороту. Десятки тисяч людей по всій країні були засуджені або звільнені з роботи за звинуваченнями у зв’язках з Гюлена.