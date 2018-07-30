

Жертвами лісових пожеж у Греції став вже 91 людина.



Доля ще 25 людей досі невідома. Зниклих без вести продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-волонтерів.

Число жертв лісових пожеж у Греції зросла до 91 людини.

При цьому зазначено, що доля ще 25 людей досі невідома. Зниклих без вести продовжує шукати берегова служба за сприяння дайверів-волонтерів. У неділю в храмах по всій країні пройшли поминальні служби.

Раніше стало відомо про 87 загиблих в грецьких містах Мати і Східної Аттиці з-за пожеж.

Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула 23 липня в 40 км на північний схід від Афін. Поширення вогню відбулося дуже швидко із-за сильних поривів вітру. Основна версія причин пожежі – небувала спека. Влада також розглядає версію підпалу.

Незабаром прем’єр-міністр Греції Ціпрас оголосив триденний траур у країні у зв’язку із загибеллю десятків людей внаслідок пожеж поблизу Афін. Українців серед загиблих немає.