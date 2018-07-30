Фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність небезпечних речовин.
Пасажир виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.
У німецькому місті Ашаффенбург в Баварії евакуювали пасажирів швидкісного експреса (Intercity-Express, ICE) після виявлення в одному з вагонів чашки Петрі (різновид лабораторного посуду) з невідомою речовиною. Про це з посиланням на поліцію повідомляє видання Focus Online.
Зазначено, що поїзд прямував з баварського міста Вюрцбург у Франкфурт-на-Майні в Гессені.
“Через деякий час після відправки один з пасажирів виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад”, – йдеться в повідомленні.
На місце інциденту прибула поліція і пожежники. Фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров’ю пасажирів, але нічого не виявили.
Згідно з попередніми даними правоохоронців, жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття. Чашку Петрі доставили в лабораторію для вивчення, а вагон, в якому вона була виявлена, відчепили від складу.
Через дві години поїзд продовжив свою подорож без відповідного вагона.