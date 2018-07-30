

Фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність небезпечних речовин.



Пасажир виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад.

У німецькому місті Ашаффенбург в Баварії евакуювали пасажирів швидкісного експреса (Intercity-Express, ICE) після виявлення в одному з вагонів чашки Петрі (різновид лабораторного посуду) з невідомою речовиною. Про це з посиланням на поліцію повідомляє видання Focus Online.

Зазначено, що поїзд прямував з баварського міста Вюрцбург у Франкфурт-на-Майні в Гессені.

“Через деякий час після відправки один з пасажирів виявив у вагоні підозрілу ємність і повідомив про це в пожежну службу. Потяг зупинили на найближчій станції і евакуювали весь склад”, – йдеться в повідомленні.

На місце інциденту прибула поліція і пожежники. Фахівці перевірили повітря у вагонах на наявність речовин, які могли б загрожувати здоров’ю пасажирів, але нічого не виявили.

Згідно з попередніми даними правоохоронців, жоден з пасажирів не поскаржився на погане самопочуття. Чашку Петрі доставили в лабораторію для вивчення, а вагон, в якому вона була виявлена, відчепили від складу.

Через дві години поїзд продовжив свою подорож без відповідного вагона.