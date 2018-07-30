Господарський суд міста Києва підтвердив правомірність накладення Антимонопольним комітетом України (АМКУ) штрафу на найбільшого мобільного оператора «Київстар» яким опосередковано володіє бізнесмен Михайло Фрідман) за надання недостовірної інформації про тарифікації дзвінків абонентів. Відповідне рішення суд прийняв 24 липня, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна» в прес-службі мобільного оператора.

Після отримання повного тексту рішення суду, компанія прийме рішення про його подальше оскарження.

«АМКУ в грудні 2017 року висловив занепокоєння щодо недосконалості формулювань в інформуванні компанією клієнтів про тарифікації голосових дзвінків. «Київстар», діючи в інтересах клієнтів, врахував рекомендації АМКУ і своєчасно вжив відповідних заходів, щоб зробити таку комунікацію більш зрозумілою», — повідомили «Київстарі».

В суд мобільний оператор звернувся, щоб підтвердити правомірність такого рішення АМКУ.

Раніше SKELET-info повідомляв, що суд призупинив рішення АМКУ оштрафувати «Київстар» на суму 21 млн грн за порушення принципів тарифікації дзвінків.

Нагадаємо, «Київстар» з 1 травня підвищила тарифи контрактних і корпоративних абонентів на 30-50% у зв’язку з запуском 4G.

Крім того, «Київстар» підтримує ініціативу ввести обов’язкову реєстрацію абонентів.