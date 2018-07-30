Глава МВС Арсен Аваков виводить з-під відповідальності своїх близьких і певну роль у цьому відведена чолі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому.

Як стверджують журналісти-розслідувачі, міністр Аваков, який отримав свою посаду на гребені Революції Гідності і обіцяв покласти край корупційним схемам, сам же їх активно впроваджує.

Зокрема, журналісти спробували з’ясувати роль керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого в затягуванні розслідування резонансної справи про закупівлю рюкзаків для потреб підрозділів МВС України та фігурували в скандалі сина Авакова. У розслідуванні констатується, що спочатку відомство Холодницкого “вивело з-під удару” сина Авакова. А потім ця ж структура закрила ще одна резонансна справа проти депутата-народнофронтовца Дениса Дзензерського.

На думку авторів розслідування, міністр Аваков не залишається в боргу у Назара Холодницкого. Зокрема, під час нещодавньої акції, яку проводили під стінами САП активісти “Центру протидії корупції” на чолі з Віталієм Шабуниным, їм активно протидіяли міцні хлопці, яких очолював Ілля Ківа. Де-юре, пан Ківа зараз не має відношення до МВС, де колись він керував департаментом. Однак, як зафіксували журналісти “Схем”, разом з Ківою проти Шабуніна виступали діючі співробітники поліції охорони, які прикривалися статусами активістів та журналістів.

Журналісти “Схем” відзначають, що вони продовжать шукати відповіді на питання, як стало можливим закриття резонансного кримінального провадження щодо двох ключових підозрюваних, один з яких – син міністра внутрішніх справ. На думку розслідувачів, можливо, саме тому на мітинг проти НАБУ, а фактично – на захист керівника Спеціалізованої прокуратури Назара Холодницкого вийшли люди з оточення міністра і наближені до МВС. Більш того, як встановили телевізійники, в акції брали участь і представники Нацполиции, які фактично є підлеглими Авакова. Це, на переконання авторів журналістського розслідування, може свідчити про використання адміністративного ресурсу для виведення з-під кримінальної відповідальності сина міністра.