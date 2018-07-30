Вища рада правосуддя не прийняв до розгляду і повернув клопотання заступника Генерального прокурора — керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницкого про продовження строку тимчасового відсторонення від правосуддя судді. Мова йде про судді Каланчацького районного суду Херсонської області Олени Живцовой, яку підозрювали в отриманні хабарів. ВСЮ прийняв відповідне рішення на засіданні 25 липня, повідомляє видання «Закон і бізнес».

На засіданні рада розглядала питання про продовження строку тимчасового відсторонення Живцовой. Але Холодницький звернувся з клопотанням за один день до закінчення строку, на який раніше була відсторонена суддя. Хоча, за законом, клопотання про продовження строку тимчасового відсторонення судді від правосуддя подається Генеральним прокурором або його заступником не пізніше, ніж за десять днів до закінчення терміну, на який суддя був відсторонений.

«Клопотання, подане без додержання визначених законом вимог, повертається ВСЮ Генпрокурора або його заступника без розгляду. Враховуючи зазначене Вища рада правосуддя прийняв рішення про повернення клопотання Холодницкому без розгляду», – повідомляє видання.

Нещодавно SKELET-info повідомляв, що Холодницький не подав клопотання до Вищої ради правосуддя про продовження строку відсторонення голови Дружківського міського суду Донецької області Геннадія Молибога, якого підозрюють у хабарництві.

До цього в Миколаєві суд відпустив екс-начальника податкової інспекції Жовтневого району Миколаївської області В’ячеслава Турицу, якого затримали на хабарі у 240 тисяч грн, після виплати штрафу в 17 тисяч грн.