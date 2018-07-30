

У Британії повідомляють, що в отруєнні колишнього подвійного шпигуна ГРУ РФ і його дочки брали участь дві групи зловмисників.



В отруєнні колишнього подвійного агента з РФ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії брали участь дві групи. Про це повідомляє Mirror з посиланням на слідчих.

За даними видання, перша група привезла нервово-паралітична речовина Новачок у Великобританії, а друга здійснила злочин. Згідно цієї версії, Новачок могли привезти в країну під виглядом парфумерії.

За словами слідчих, флакон, який раніше виявили місцеві жителі, не міг використовуватися в якості контейнера. Інша ємність може перебувати на території Великобританії і представляти загрозу.

“Пляшку, в яку вони поклали отрута, можна було купити тільки в Росії. Припущення, що отруту прибув не з Росії, сміховинно”, – підкреслило джерело.

Раніше газета Daily Mail з посиланням на “джерело в британській розвідці” повідомила, що ключову роль в отруєнні зіграла жінка-розвідник з РФ на чолі групи з шести осіб.