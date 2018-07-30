Принцеса Діана була сфотографована на капоті автомобіля під час щорічних перегонів Grand National.



Автомобіль класу люкс Range Rover, який раніше належав принцу Чарльзу та його покійної дружини принцесі Діані, продали на аукціоні за $133 тис. Про це повідомляє People.

Позашляховик 1975 року випуску, що належав кільком членам британської королівської родини, зокрема, чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II – принцу Філіпу, його сина Чарльза і принцесу Діану.

Принцеса Діана була сфотографована на капоті цього автомобіля під час щорічних перегонів Grand National в 1982 році. Тоді вона була вагітна принцом Вільямом.

Представники компанії Silverstone Auctions уточнили, що позашляховик був випадково виявлений в “жалюгідному стані” на фермі Вустер в 2013 році. Потім музей британського спадщини підтвердив приналежність даного Range Rover до королівської сім’ї.

Після цього знадобилося майже два роки і більше тисячі годин, щоб відновити автомобіль до колишнього, гідного стану. Перед продажем автомобіль протестували на трасі в італійському регіоні Просекко.

Принцеса Уельська Діана – з 1981 по 1996 рік перша дружина принца Уельського Чарльза, спадкоємця британського престолу. Широко відома як принцеса Діана, леді Діана або леді Ді. 31 серпня 1997 року Діана загинула в Парижі в автомобільній катастрофі разом з продюсером Доді аль-Файєдом і водієм Анрі Полем.

На аукціоні за 12 500 фунтів стерлінгів були продані столові прилади, зроблені для лідера нацистів Адольфа Гітлера у честь його 50-річчя.