«Київоблгаз» подав касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення Київського апеляційного господарського суду у спорі з ТОВ «Інвестиції третього тисячоліття» (Броварський алюмінієвий завод). Про це повідомили безпосередньо в «Київоблгазі», інформує агентство «Інтерфакс-Україна».

Раніше SKELET-info повідомляв, що працівники «Київоблгазу» виявили порушення у налаштуванні програмного забезпечення вузла обліку газу заводу. За результатами проведеної експертизи було встановлено факт втручання у вимірювальний пристрій.

У «Київоблгазі» стверджують, що власники заводу занизили фактичні обсяги споживання газу майже в 9 разів. За розрахунками згідно з Кодексом газорозподільних систем, посадові особи заводу вчинили злочин майже на 48 мільйонів гривень.

«Правильність розрахунків розміру штрафних санкцій була підтверджена також Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Крім цього, «Київоблгаз» вже сплатило до державного бюджету податок на нараховані штрафні санкції в розмірі близько 8 мільйонів гривень», – зазначає агентство.

Але «Інвестиції третього тисячоліття» звернулося в суд з позовом про визнання неправомірними дій «Київоблгазу» за донарахування обсягів газу.

«Судами першої та другої інстанції позов заводу був задоволений, тому компанія подала касаційну скаргу до Верховного суду, щоб відстояти свою правову позицію та не дозволити недобросовісного споживача безкарно займатися крадіжками державного газу», – підкреслили в «Київоблгазі».

При цьому в компанії підкреслюють, що ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» не є і ніколи не був споживачем підприємства та відповідно не отримує послуг з розподілу природного газу.

«ПАТ «Київоблгаз» готовий до співпраці з ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», у зв’язку з чим останньому запропоновано укласти договір розподілу природного газу безпосередньо з «Київоблгазом», – додали в компанії.

Нагадаємо, Броварський алюмінієвий завод був оштрафований на 47 млн грн за втручання в роботу системи обліку спожитого газу.

За даними ЗМІ, «Броварський алюмінієвий завод» входить у групу компаній ALUMETA Group, чиїм засновником є 33-річний підприємець Сергій Шапран. За даними журналу «Деньги», бізнесмену належить англійська яхта Princess V 65 – одна з найдорожчих яхт на Дніпрі.