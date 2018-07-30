

Зокрема, 500 чоловік заблоковані на стратовулкане в районі Сегара-Анакан, а ще 60 знаходяться в районі Бату-Цирпа.



Після потужного землетрусу в Індонезії на стратовулкане Рінджані на острові Ломбок застрягли 560 альпіністів. Про це з посиланням на інформацію місцевої влади повідомляє в понеділок, 30 липня, The Guardian.

Відзначено, що 500 осіб заблоковані на стратовулкане в районі Сегара-Анакан, а ще 60 знаходяться в районі Бату-Цирпа. Повідомляється, що рятувальники вже вирушили на допомогу альпіністам.

Нагадаємо, 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою 6,4 бали. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 7,5 км та 1 км на південний схід від міста Лелонгкен. У результаті землетрусу, за останніми даними, загинули 14 людей.