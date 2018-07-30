Сімейство донецьких аферистів братів Володимира та Олександра Вагоровских, давно переховуються від українського правосуддя десь за межами країни, отримала свіже підкріплення, пише Антикор.

Свій внесок у скандальні новини, пов’язані з діяльністю родинного дуету внесла дружина старшого з братів Володимира. Хоча достеменно невідомо оформлений офіційно їх шлюб.

Народження «Амстора»

Валерія Бондаренко, яку зараз найчастіше називають по прізвищу чоловіка Вагоровская також вирішила змінити місце проживання. Зараз точно відомо, що вона мешкає в Німеччині. Її союз з Володимиром Вагоровским відбувся декілька років тому. До цього донецький підприємець вважався зразковим сім’янином, але їхня зустріч змінила все. Володимир Вагоровський мало того, що пішов з сім’ї, так і залишив першу дружину без засобів до існування, забравши весь її бізнес. Відразу можна зробити попередній висновок, що з усіма жінками Вагоровському-старшому пощастило. Вони не безбашенні блондинки, а, можна сказати, справжні бізнес-леді, знайшли своє місце в житті. Перша дружина після розлучення переїхала до Москви і знову міцно стала на ноги, а про Валерії буде сказано трохи пізніше.

Бізнесом брати почали займатися в Донецьку. Користуючись близькістю прозорою кордону з Росією, вони завозили в свої торгові точки горілку з Північної Осетії і сигарети з Ростовської області. Бізнес набирав обертів і в 2003 році Вагоровские відкрили свій перший великий універсам «Амстор». Їм вдалося умовити власника «Запоріжсталі» Едуарда Шифріна вкластися в рітейл. Особливої вигоди від металург ідеї не отримав. Усіма фінансовими справами заправляв Володимир Вагоровський, хитро манипулирующий звітністю, згідно з якою торгівля приносила йому одні збитки. Шифрін вийшов з бізнесу, попередньо знайшовши собі заміну. Нею став комерсант Вадим Новінський зі «Смарт-груп». Новинський і Володимир Вагоровський заснували компанію «Амстор-трейд», яка стала власником всієї мережі універсамів «Амстор». Участь у проекті розподілилося наступним чином. У Новинського 70%, а у Вагоровського 15%. З самого початку самий діловий з братів вирішив просто «кинути» партнера. Вагоровские таємно від Новинського заснували ще одну компанію ─ «Амстор трейд», спочатку не має до торговельної мережі ніякого відношення. Зверніть увагу! Назви обох компаній абсолютно однакові, різниця тільки в дефисе. Цього було достатньо для того, щоб почати таємну для решти акціонерів перепис майна з одного «Амстора» на інший.

Конфлікт навколо «Амстора»

Розкрився цей хід значно пізніше. Новинський виявився не таким лопухом в торгівлі, як Шифрін. Він не повірив даними про малу виручці мережі магазинів «Амстор», в основному розташованих на сході України, і розпорядився провести ретельний аудит фінансової діяльності. Тут же розкрилися всі зловживання Володимира Вагоровського, виконував обов’язки керуючого компанії «Амстор-трейд». Він виводив з неї гроші для особистого збагачення, здійснюючи перекази на рахунки компаній, якими володіли його найближчі родичі. Саме в цей момент вперше в його комбінаціях та особистому житті з’явилася Валерія Бондаренко-Вагоровская. ТД «Амстор» протягом 2014 року частинами перевів 24 млн гривень на адресу належить бізнес-вумен компанії «Фоксвипеймент». Далі безготівкові гривні перетворилися в готівку і перекочували в гаманець афериста. На них він купив елітну квартиру в центрі Києва на вулиці Грушевського, якою він користувався на пару з Валерією. За рахунок «Амстора» Вагоровський придбав собі за 1,8 млн гривень службовий Mercedes. Цього йому здалося мало і він перепродав новеньку машину своєму особистому водієві всього за 550 тис гривень, внісши за нього гроші в касу фірми і оформивши фіктивний договір купівлі-продажу. Не важко порахувати, що «Амстор-трейд» безповоротно втратив на цій операції 1,25 млн гривень. Апетити Вагоровського-старшого обурило до глибини душі Вадима Новинського, але мирного розлучення у двох комерсантів не вийшло. Вагоровський показав йому зуби. В останній день 2014 року за наказом Володимира Вагоровського приватними охоронними структурами були блоковані всі магазини «Амстор» в Запоріжжі, Дніпрі та Маріуполі. В їх службових приміщеннях повних ходом проводилося знищення службової документації. Справжній власник мережі зміг повернути контроль над своїм майном лише через тиждень.

«Амстор» на службі терористів



Брати Вагоровские зникли на території непідконтрольної ОРДЛО, де залишалися 18 супермаркетів «Амстор». З невизнаними владою їм швидко вдалося домовитися. Вони дозволили Вагоровским продовжувати торгівлю в магазинах, і збирати виручку, визнавши їх господарями. Натомість сімейство зобов’язався надавати влади посильну допомогу. Тут згодилися можливості Валерії Бондаренко-Вагоровской, що тяжіє до платіжних систем і банківської діяльності. На той час вона вже була співзасновником компанії «Діджитал Плеймент сістемс» і, використовуючи її технічні можливості, здійснила кілька великих грошових переказів на непідконтрольну центральної влади територію. Також Валерія Бондаренко-Вагоровская доклала руку до збору коштів на потреби гуманітарної батальйону «Новоросія» та їх переклад через рахунки «Приватбанку». У самому Донецьку з універсамів «Амстор» неодноразово поставлялися великі партії продуктів на склад батальйону «Кальміус», розквартированого в районі аеропорту. План захоплення донецьких універсамів визрів у Володимира Вагоровського давно. На початковій стадії конфлікту з Новинським, ще до спалаху військових дій на сході України донецькі магазини не инкассировались, виручка в метрополію не надходила, місцеві магазини не розплачувалися з постачальниками. Ситуація спеціально подводилась до неминучого банкрутства. У зв’язку із захопленням влади в Донецьку сепаратистами стратегія набуття у власність майном «Амстор-трейд» змінилася. В хід пішов запасний варіант. Після незаконного взяття під контроль усіх донецьких універсамів «Амстор» брати Вагоровские приступили до заметанию слідів. Їх найбільший об’єкт ТРЦ «Амстор» був переданий в оренду ТОВ «Стройконсалт», який на наступний підписав договір про суборенду з фірмою «Мультиторг». Характерно, що обидві компанії записані на колишніх юристів «Амстор-трейдинг».

Русалка з «Унікомбанку»

Поки пограбований братами Новинський стукав у всі двері, намагаючись повернути викрадені активи, поки Вагоровские забезпечували продуктами збройні формування сепаратистів і брали участь у створенні банківського фінансового мосту між Україною і ОРДЛО, активна учасниця подій, що почалися в 2014 році, Валерія Бондаренко-Вагоровская у квітні 2015 року дивним чином опинилася в наглядовій раді «Унікомбанку». Фінансова установа має донецьке коріння. Воно було зареєстровано в столиці Донбасу, тільки називалося банк «Перспектива». В грудні 2014 року банк був перереєстрований у Львові і отримав свою нову назву. У наглядовій раді дружина Володимира Вагоровського представляла інтереси одного з великих акціонерів банку Сергія Тимошенко, у якого на руках виявилося 18,7 % акцій. У «Уникомбанке» і навколо нього зібралася колоритне збіговисько аферистів. Бондаренко-Вагоровскую, яка вже вступила у володіння платіжним сервісом «Єдиний гаманець W1», затьмарив запеклий шахрай Олександр Шепелєв, який вкрав з «Родовідбанку» 220 млн гривень. Кар’єра афериста почалася в 2009 році, коли він викрав 315,3 млн гривень, спрямованих національним банком України для цілей рефінансування. Висока концентрація шахраїв близько «Унікомбанку» призвела до того, що восени 2015 року НБУ ввів в ньому тимчасову адміністрацію, а в самому кінці року прийняв рішення про його ліквідацію, напевно зірвавши яку-небудь чергову «сіру» комбінацію Бондаренко-Вагоровской. Тепер вона в розлуці з чоловіком, не виїжджають з ДНР, вичікує сприятливої для неї часу в Німеччині.

Максим Прохоренко

Сімейний клан Вагоровских і Бондаренко оновлено: Липень 30, 2018 автором: Redactor