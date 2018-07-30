Народний депутат від «Блоку Петра Порошенко» Максим Єфімов, якого Олександр Янукович продав 60,8% акцій «Донбасенерго», витратив за 2017 року 440 мільйонів гривень. Про це йдеться в розслідуванні проекту Bihus з посиланням на декларацію Єфімова.

За даними журналістів, 426 мільйонів гривень парламентарій вклав у цінні папери.

«Але також у нього знайшлися заощадження і на надання поворотної фінансової допомоги, ювелірні вироби, авіаперельоти та туристичну сімейну путівку», – зазначає ЗМІ.

Крім того Єфімов задекларував розтрати на послуги з опитуванням населення та виготовлення інформаційних бюлетенів.

Раніше SKELET-info повідомляв, що в німецькому реєстрі прозорості, створеному в минулому році згідно зі змінами до закону про боротьбу з відмиванням грошей, відсутні відомості про бенефициарном власника трьох німецьких компаній, які належать Єфімову.

До цього дружину Єфімова викрили у сумнівних махінаціях з автомобілями.

Нагадаємо також, що Єфімов отримав від корпорації «Вітряні парки України» майже мільйон дивідендів.