Три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні.
Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів.
У Таджикистані автомобіль в’їхав в групу іноземних туристів, що подорожують по країні на велосипедах. Загинули чотири людини. Про це в понеділок, 30 липня, пише Радіо Свобода.
Трагедія сталася 29 липня.
Наголошується, що три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів. Ще троє постраждалих госпіталізовані.
За інформацією місцевих правоохоронців, частина підозрюваних у наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, під час затримання двох із них вбили, одного затримали. Інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.
Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 30 липня висловив співчуття своїм колегам в США, Швейцарії і Нідерландах і пообіцяв знайти винних у нападі і притягнути їх до відповідальності.