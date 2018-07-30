

Три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні.



Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів.

У Таджикистані автомобіль в’їхав в групу іноземних туристів, що подорожують по країні на велосипедах. Загинули чотири людини. Про це в понеділок, 30 липня, пише Радіо Свобода.

Трагедія сталася 29 липня.

Наголошується, що три людини загинули на місці, ще один поранений помер у лікарні. Серед загиблих – двоє громадян США, а також громадяни Швейцарії та Нідерландів. Ще троє постраждалих госпіталізовані.

За інформацією місцевих правоохоронців, частина підозрюваних у наїзді знайшли в селі Торбулок Хатлонської області, під час затримання двох із них вбили, одного затримали. Інших підозрюваних у причетності до нападу розшукують.

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон 30 липня висловив співчуття своїм колегам в США, Швейцарії і Нідерландах і пообіцяв знайти винних у нападі і притягнути їх до відповідальності.