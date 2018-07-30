Колегія у справах військовослужбовців Верховного суду підтвердила вирок до семи років колонії загального режиму, який у травні винесли магаданським блогеру Юдіну Олександру за публікації в інтернеті. Його звинувачують у публічне виправдання тероризму.

Про підтвердження вироку повідомляє “Сибір.Реалії”. Раніше, за даними SM News, рішення про сім років позбавлення волі виніс Далекосхідний окружний військовий суд.

“Давно пора зайнятися тухлої країною, що може і змінитися. Я б із задоволенням прийняв мусульманську віру, а не цю віру убогої країни, де кожен третій або тупе бидло, або алкоголік і наркіт”, – наводить видання одне з висловлювань Олександра Юдіна в інтернеті.

Для доказу провини блогера провели психолого-лінгвістичну, амбулаторно-психіатричну та комп’ютерну експертизи. Укладення та свідки показали, що у своїх коментарях локальної мережі Star.net обвинувачений визнавав ідеологію і практики тероризму правильними.

В результаті Юдіна засудили за двома статтями: публічне виправдання тероризму і публічне виправдання тероризму з використанням інтернету. За першою йому дали 2,5 роки колонії, за другий – 5,5 року, всього з урахуванням часткового складання термінів вийшло шість років, сьомий рік додали, скасувавши умовний термін за попередній справі.

У 2015 році блогера засудили до двох років умовно з дворічним випробувальним терміном за незаконне використання об’єктів авторського права в особливо великому розмірі. Виправдовує, на думку звинувачення, тероризм публікація в соцмережі “ВКонтакте” була зроблена під час випробувального терміну, і це дозволило слідчим скасувати умовне засудження.

На засіданні 24 липня Юдін визнав свою провину і розкаявся, а також подав апеляцію, в якій попросив повернути справу в прокуратуру.

Покарання, винесене Юдіну, стало найбільшим строком за подібний злочин у судовій практиці Магаданського міського суду.

Зазначимо, в грудні 2016 року за тією ж статтею (виправдання тероризму) тюменського блогера Олексія Kungurova засудили на два роки колонії-поселення. Причиною звинувачення став пост в “Живому журналі” під назвою “Кого насправді бомблять путінські соколи?”. У публікації Кургуров критикував політику російської влади в Сирії. ФСБ порахувала, що автор поста виправдовує бойовиків “Ісламського держави”*.

У червні Кунгуров вийшов на свободу і в інтерв’ю Znak.com заявив, що планує виїхати з Росії.

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*”Ісламська держава” (ІГ, ИГИЛ, ДАИШ) – терористичне угрупування, заборонена в РФ.

