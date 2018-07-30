Михайло Чичков, який є організатором мітингу проти пенсійної реформи, який відбувся 29 липня на проспекті Сахарова, виклав у своєму Twitter фото протоколу, складеного за фактом адміністративного порушення, допущені в ході мітингу. Згідно з протоколом, Чичков, будучи одним з організаторів та ведучих мітингу, не вжив заходів щодо одного з учасників мітингу, “виступав зі сцени і при цьому выкрикивавшего гасла “Путін-Злодій”, не відповідали заявленій тематиці проведеного заходу”.

“Ви думаєте, моє страшне правопорушення – це сказати зі сцени щось не те? Немає. Воно в тому, що я НЕ ЗАВАЖАВ вигуку фрази “Путін злодій”. Серйозно, так і написано: не заважав кричати Путін злодій, тому винен”, – коментує Чичков.



Нагадаємо, після мітингу проти підвищення пенсійного віку, який відбувся на проспекті Сахарова в Москві, були затримані координатор штабу Навального в Москві Олег Степанов, а також голова Лібертаріанської партії Сергій Бойко і ведучий мітингу Михайло Чичков. На затриманих після мітингу в Москві активістів склали протокол і відпустили.

Заступник голови Лібертаріанської партії Кирило Самодурів повідомив, що на Бойка складено протокол за частиною 1 статті 20.2 Кодексу про адміністративні правовідносини (“Порушення організатором публічного заходу встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування”), на Чичкова і Степанова – за частиною 5 тієї ж статті (“Порушення учасником публічного заходу встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування”). Згідно з протоколом, опублікованим в “Твіттері” Степановим, він вигукував у ході свого виступу гасла, що не відповідали заявленій темі заходу.

За оцінкою “Білого лічильника”, в мітингу взяли участь 6 тисяч осіб. МВС нарахувало на акції 2,5 тисячі осіб.

Напередодні на проспекті Сахарова пройшла аналогічна акція, в якій взяли участь представники КПРФ і “Лівого фронту”. МВС оцінило кількість її учасників в 6,5 тисячі людей, а “Білий лічильник” повідомив про 12 тисяч учасників акції.

