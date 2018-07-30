

Дев’ять чоловік були врятовані береговою охороною.



Дев’ять чоловік були врятовані береговою охороною. Човен, що прямувала до грецького острова Лесбос, перевозила близько 16 людей. На узбережжі Західної Туреччини потонуло шестеро людей, серед яких були троє немовлят. Про це повідомляє Reuters.

“Дев’ять осіб були врятовані береговою охороною. Човен перевозила близько 16 осіб”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що човен з пасажирами прямувала до грецького острова Лесбос. Люди, які намагалися перебратися на острів, були громадянами Туреччини, а двоє з них є незаконними мігрантами.

За даними статистики берегової охорони, з січня по липень цього року загинули не менше 54 нелегальних мігрантів, які намагаються перетнути Європу з Туреччини.