За попередньою інформацією, поранено сім чоловік, один з яких у важкому стані.



У французькому місті Бон (Кот-д’ор) в результаті стрільба сім людей отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Про це повідомляє газета Le Parisien.

Згідно з повідомленням, інцидент стався о 04:20 за місцевим часом (5:20 за Києвом) у районі Сен-Жак.

“Невстановлені особи вийшли з автомобіля і відкрили вогонь по групі людей. Сім постраждалих були госпіталізовані. Один з них в даний момент знаходиться “між життям і смертю”, – сказано в повідомленні.

Поліція почала розслідування за фактом обстрілу.

Згідно з основною версією, причиною стрілянини є зведення рахунків.