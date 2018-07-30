Затримка виплат пенсій, в першу чергу, показує, що є серйозні системні проблеми в українському Пенсійному фонді, в економіці і публічних фінансах. Ситуація, яку намагаються пояснити касовим розривом, в реальності має інші причини.

«В реальності все набагато серйозніше, і це показує картинку, що буде в Україні вже зовсім скоро. У нас сама слабка економіка Європи, ВВП на душу населення за результатами цього року буде на рівні 2,5 тис доларів. Це нижче, ніж у Молдови і Білорусі, і практично в 4 рази нижче, ніж у Росії, практично в 5 разів нижче, ніж у Польщі», — розповів виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко.

Темпи зростання вітчизняної економіки низькі і при найкращому розкладі країна покаже 3% зростання в цьому році. Україна за показниками Міжнародного індексу щастя на 138 місці з 156 країн.

«Чи варто очікувати, що при таких показниках трудова еміграція українців раптом скоротиться? Немає. Вона вже велика і буде продовжувати рости», — упевнений Устенко.

Згідно зі статистикою польського реєстраційного відомства, близько 2 мільйонів поляків емігрували. А значить, звільнилися робочі місця, які треба заповнити. За словами економіста, в одній лише Польщі офіційно зареєстровано 1,3 млн українців. Тепер з’явилося ще 700 тис. вакансій. Але ж є ще інші країни, куди спрямовані потоки українських трудових мігрантів.

Олег Устенко зазначає, що за таких обставин прогноз по Пенсійному фонду вельми плачевний. Кількість пенсіонерів не змінюється, тоді як кількість працюючого населення, яке містить пенсіонерів, постійно зменшується.

«Якщо в 2013 році один працюючий чоловік містив 0,7 пенсіонера, тобто 12 працюючих містили 10 пенсіонерів, то зараз вже навпаки. Критична точка була б, якщо б 10 працюючих містили 15 пенсіонерів. Тобто ми за межами стійкого стану. До цього потрібно додати, що пенсіонерів стало більше по відношенню до працюючих. Плюс був знижений Єдиний соціальний внесок», — підкреслив економіст.

Все це, за словами Устенка, призводить до збоїв у роботі Пенсійного фонду.

«І це тільки перший збій, тільки початок — кількість буде збільшуватися», — упевнений економіст.

Проблеми Пенсійного фонду будуть накопичуватися і Україна ніколи не зможе вирішити їх в рамках існуючих координат. Для цього потрібні будуть гроші з держбюджету, щоб профінансувати дірку пенсійного фонду. А держбюджет і так дуже мізерний.

«У перспективі перших тижнів, все закінчиться добре. Гроші знайдуть і виплатять. В перспективі від місяця до півроку ця проблема повториться. В перспективі одного року фонд буде показувати коллапсные явища. В перспективі від одного року, якщо система координат країни так і не зміниться, і все буде нинішньому вигляді, то зовсім скоро потрібно буде поставити питання про перехід до «грузинської системі» пенсійного обслуговування, коли у всіх буде одна єдина соціальна пенсія — абсолютна «зрівнялівка» без всякої диференціації», — підсумував економіст.