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Нацбанк України не буде друкувати купюри в тисячу гривень

30.07.2018

Нацбанк Украины не будет печатать купюры в тысячу гривен

Нацбанк України найближчим часом не має наміру випускати банкноти нових номіналів. Про це розповів директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

«У Національному банку України вважають, що номінального ряду, який у нас є на сьогоднішній день, достатньо для проведення всіх розрахунків. 500 гривень – це останній затверджений номінал», – розповів Віктор Зайвенко.

Також він пояснив, що введення банкнот вищих номіналів залежить від численних факторів, серед яких рівень споживчих цін і грошових доходів населення.

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