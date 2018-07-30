Нацбанк України найближчим часом не має наміру випускати банкноти нових номіналів. Про це розповів директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

«У Національному банку України вважають, що номінального ряду, який у нас є на сьогоднішній день, достатньо для проведення всіх розрахунків. 500 гривень – це останній затверджений номінал», – розповів Віктор Зайвенко.

Також він пояснив, що введення банкнот вищих номіналів залежить від численних факторів, серед яких рівень споживчих цін і грошових доходів населення.