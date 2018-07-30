Доповідь про причини зникнення в 2014 році пасажирського лайнера був оприлюднений в 09:30 за київським часом.



Ознайомившись з оприлюдненими 30 липня результатами розслідування причин зникнення 8 березня 2014 року пасажирського Боїнга рейсу MH370 Малазійських авіаліній, родичі зниклих людей заявили, що доповідь так і не пролив світло на причини загадкового інциденту. Про це пише агентство Reuters.

Збори сімей пасажирів і авторів розслідування відбулося сьогодні в Путраджае, адміністративної столиці Малайзії.

Доповідь, однак, акцентує увагу на помилки, які були допущені екіпажем в інструкціях і протоколах.

“Ми сподіваємося, що такі помилки не будуть повторені, і що буде вжито заходів, які не дадуть їх допустити”, – сказала юрист Грейс Нейт, чия мати була на борту злощасного лайнера.

8 березня 2014 року лайнер Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airlines, що слідував рейсом MH370 з Куала-Лумпура в Пекін, 01:21 за малазійському часу зник з екранів радарів над Південно-Китайським морем через 40 хвилин після вильоту. На борту перебували 227 пасажирів і 12 членів екіпажу. В січні 2015 року всі вони визнані загиблими в результаті “нещасного випадку”.

Слідство не змогло встановити обставини і причини трагедії. Масштабні пошукові операції з США, Австралії, Китаю та Малайзії мало що прояснили. Пошуки закінчені 29 травня 2018 року.

Єдині підтверджені сліди МН370 – це три фрагменти крила літака, які вимило на різні береги Індійського океану – Мозамбіку, Реюньона і Маврикія.