Прокурор Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області Юрій Сасын позбувся посади за хабарі у вигляді 3 тис. доларів, а також 4 автомобільних шин, які він отримав в грудні 2017 року за пом’якшення покарання.

Про це повідомляє редакція 368.media дізналася з рішення КДКП.

Влітку і восени 2017 року Сасын розслідував дві кримінальні провадження щодо місцевих жителів, підозрюваних за ст. 185 і 263 КК і в результаті направив обвинувальні акти у Вижницький райсуд.

Родичі одного із злочинців виявилися пов’язані зі знайомим прокурора, в результаті вони домовилися як за хабар можна пом’якшити йому покарання.

У грудні 2017 року Сасын разом зі знайомим, сидячи за кермом його «ВАЗ-2101» заїхав на автозаправку, де його компаньйон зустрівся зі знайомим підсудного і забрав у нього чотири автомобільні покришки, в одній з яких були заховані 3 тис. доларів. Після отримання хабара їх затримали.

На засіданні КДКП Сасын виправдовувався, що нічого не знав про захованих в покришці купюрах, а самі шини йому не потрібні, оскільки у нього немає свого автомобіля.

В результаті, комісія визнала його вчинок порочить професію і підриває довіру до прокуратури, і винесла вердикт позбавити Сасына посади в органах прокуратури.