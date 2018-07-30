

В лабораторії Spiez заявили про хакерську атаку.



У причетності до атаки на лабораторію, яка досліджувала речовина, що отруїло Скрипалів, підозрюють російських хакерів.

В лабораторії Spiez, яка спеціалізується на запобігання хімічних, біологічних та ядерних загроз, заявили про хакерську атаку, в якій підозрюють групу хакерів, пов’язаних з Росією. Про це в неділю, 30 липня, повідомило швейцарське видання Blick.

Хакери з групи Sandworm, яку пов’язують з Росією, представлялися членами організаційного комітету лабораторії і поширили документ з інструкціями про майбутній конференції по хімічній зброї, запланованої на вересень. Файл з інформацією про конференції була встановлена шкідлива програма.

Кіберзлочинці використовували підроблений адресу електронної пошти і націлювалися на експертів по хімічній зброї, запрошених на конференцію.

“Хтось діяв від імені лабораторії. Ми негайно поінформували учасників конференції, що документ не наш, і вказали на небезпеку”, – сказав Курт Мюнгер з Федерального управління цивільного захисту.

За його словами, злом викликав обмежений шкоди. “Сама лабораторія не зареєструвала жодного відтоку даних”, – підтвердив Мюнгер.

Відзначається, що лабораторія ймовірно, стала мішенню для хакерів з-за її ролі у розслідуванні отруєння Сергія і Юлії Скрипаль у британському місті Солсбері. Тоді лабораторія підтвердила, що Скрипалів отруїли Новачком.

Росія заперечує причетність до отруєння сім’ї Скрипалів у Великобританії і стверджує, що “Новачок” на її території ніколи не виготовляли.