За словами очевидців, вертоліт розвалився на дві частини.



В результаті падіння поранення отримали чотири людини, що знаходилися на борту вертольота.

На півночі Пекіна розбився вертоліт, постраждали чотири людини, повідомляє Центральне телебачення Китаю з посиланням на заяву дорожньої поліції Пекіна.

НП сталася в понеділок, 30 липня, в 11.00 за місцевим часом поблизу мосту Цзисянсы на півночі столиці.

Зазначається, що перед падінням вертоліт зробив кілька обертів навколо себе. За словами очевидців, в результаті падіння вертоліт розвалився на дві частини.

За заявою поліції, “з-за технічної несправності, цивільний вертоліт здійснив вимушену посадку, в результаті НП чотири людини, що знаходилися на борту, отримали легкі поранення, на землі ніхто не постраждав”.