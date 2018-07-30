Президент Хорватії Колинда Грабар-Китарович запевнила, що не засмутилася через відсутність парасольки на церемонії награжденияфиналистов ЧС-2018 з футболу.

Також Грабар-Китарович розповіла, що навіть розплакалася під час церемонії.

“Коли я побачила Луку Модріча, який йшов до мене зі своєю нагородою кращого гравця цього чемпіонату… По його очах я зрозуміла, що він би все віддав, щоб переграти все і йти зараз з іншим кубком… І я просто не могла не розплакатися – за нього і за команду”,– сказала президент.

Нагадаємо, що фінальний поєдинок чемпіонату світу з футболу-2018 Франція – Хорватія завершився в Москві з рахунком 4:2.

З початком церемонії нагородження після матчу почалася сильна злива. Через кілька хвилин главі Кремля Володимиру Путіну принесли парасольку, в той час як інші почесні гості продовжували мокнути під дощем.

Президентам Франції Еммануелю Макрону і Хорватії Колинде Грабар-Китарович парасольки винесли тоді, коли вони вже повністю промокли.