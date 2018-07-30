В рамках програми співробітники служби звертали увагу, зокрема, на сильне потовиділення пасажирів і багаторазові походи в туалет.



Федеральна служба повітряних маршалів США стежила за американцями, чия поведінка на борту літаків внутрішніх рейсів здавалося їм підозрілим.

Секретна програма «Тихі небеса» діяла з 2010 року. Інформацію про неї розкрило Управління транспортної безпеки США, повідомляє газета The Washington Post.

В рамках програми співробітники служби звертали увагу, зокрема, на сильне потовиділення пасажирів і багаторазові походи в туалет.

Під підозру могли потрапити і ті, хто мав контакти з людьми, що знаходяться в різних базах даних підозрюваних у тероризмі.