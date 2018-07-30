Підвищення мінімальної зарплати в Україні з вересня-жовтня на 10% до 4100 грн дозволить купувати більше товарів, але все одно не зможе перекрити купівельну спроможність мінімалки в січні 2017 року.

При цьому експерти попередили, що якщо буде новий зростання мінімальних заробітків у найближчі місяць-два, то він перекриє підвищення цін, але знову не більше ніж до кінця 2018 року.

“Вартість продуктів збільшується через випереджаючого зростання середніх зарплат по країні, які за 1,5 року зросли більш ніж на 40%, а ціни на їжу за цей час піднялися всього на 25%. Тому зрозуміло, чому люди з мінімальними заробітками стали за 1,5 року біднішими. Ця тенденція продовжиться і в майбутньому, оскільки економічних передумов для значного зростання мінзарплат немає”, – пояснив президент Украналітцентра Олександр Охріменко.

При цьому директор Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко не очікує підвищення “мінімалки” раніше 1 січня 2019 року, незважаючи на заяви влади підняти її восени. За його словами, ціни на основні продукти, до кінця 2018 року зростуть ще на 8-10%.

Крім того, за прогнозами, інфляція в 2018 році може зрости до 15%.

“Тобто кг м’яса може в цьому році подорожчати більш ніж на 10 грн, літр молока — на 1-1,2 грн, буханець хліба на 70-80 коп. Також у вересні знову може подорожчати спиртне на 12-20%, пляшка горілки коштуватиме близько 90 грн”, -сказано в матеріалі.

При цьому, після підвищення “мінімалки” купівельна спроможність збережеться на нинішньому рівні. Зазначається, що для досягнення рівня січня 2017 року, мінімальну заробітну плату потрібно буде підвищити до 5000 грн, що навряд чи зараз реально.